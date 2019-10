Reggio Calabria: Daniele Pappalardo è un nuovo giocatore della Farmacia Pellicanò RC BIC

25 Ottobre 2019 11:58

Il giocatore di origine catanese si trasferisce a Reggio Calabria sposando il progetto del Presidente De Felice con la voglia di crescere e migliorarsi

Il giocatore di origine catanese si trasferisce a Reggio Calabria sposando il progetto del Presidente De Felice con la voglia di crescere e migliorarsi. Proveniente dal Cus Cus Catania dove ha praticamente svolto da sempre la sua attività agonistica iniziata 6 anni fa, ha obiettivi ben precisi, aumentare il proprio tasso tecnico di gioco grazie alle direttive di coach Cugliandro per dare il proprio contributo ai compagni di squadra e puntare a vincere il campionato. Consapevole del durissimo lavoro che lo aspetterà, è pronto ad affrontare la sfida: ”sono stato già “avvertito” dai miei compagni di squadra, qua si viene a lavorare duro ed il coach è molto molto esigente perché ci tiene sia alla crescita del singolo giocatore che ovviamente al concetto di squadra in campo e non nascondo di esser stato attratto proprio da questa consapevolezza, che con lui in questo bellissimo gruppo composto da un mix perfetto di giocatori giovani ed esperti, avrei potuto finalmente vedere, più che con occhi diversi, con gli occhi giusti lo sport che mi ha appassionato di più nella mia vita!”.

Pappalardo atleta punti 3.5 già acclamato dai fan durante il progetto scuole che la Farmacia Pellicanò ha già cominciato a presentare nelle varie scuole della provincia reggina anche quest’anno, impreziosisce ancor più un team che, forte dell’esperienza passata, punta ad avere un gruppo più “lungo” fatto di giocatori che potranno dare il proprio contributo, ma anche fiato durante tutto l’arco dell’anno, soprattutto ai giocatori più esperti ed essenziali ad avere energia e forze fresche durante i momenti più concitati dei vari incontri.

