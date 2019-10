4 Ottobre 2019 13:08

A Reggio Calabria il Corso di formazione dal titolo “dal profilo di funzionamento al Piano Educativo Individualizzato”. L’esperienza è stata promossa dall’ I.C.Giovanni XXIII di Villa San Giovanni

Grande affluenza di insegnanti, Dirigenti Scolastici, clinici e sanitari martedì 1 ottobre 2019 all’ Auditorium “Nicola Calipari” del Consiglio Regionale della Calabria, in occasione del Corso di formazione dal titolo “Dal Profilo di Funzionamento al Piano Educativo Individualizzato”.

L’esperienza è stata promossa dall’ I.C.Giovanni XXIII di Villa San Giovanni, Centro Territoriale di Supporto BES e Scuola Polo per l’inclusione per la Provincia di Reggio Calabria, diretto dalla Dirigente scolastica prof.ssa Teresa Marino. Relatori: il professor Dario Ianes, docente ordinario di Pedagogia e Didattica Speciale per il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria dell’Università di Bolzano, noto formatore e co-fondatore del Centro Studi Erickson di Trento, e la professoressa Caterina Scapin , docente, pubblicista , pedagogista e formatore Erickson, tutor di coordinamento presso la facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Verona. Per evolvere le prassi di integrazione di tutti gli alunni con disabilità nelle forme più compiute dell’inclusione occorre ragionare nei termini più ampi (e più equi ) di «alunni con Bisogni Educativi Speciali», alunni cioè che incontrano varie barriere (bio- psico-sociali), al loro apprendimento e alla partecipazione. Per questo motivo il tema affrontato dal Prof. Dario Ianes è come leggere e comprendere tali bisogni, fondando l’analisi sul modello antropologico e sugli ambiti di sviluppo dell’ ICF dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Sono state approfondite inoltre, dal punto di vista normativo e teorico-metodologico, le recenti novità introdotte a partire dal Decreto 66/2017 per quanto riguarda il Profilo di funzionamento e la stesura del Piano educativo individualizzato. Mercoledì 2 ottobre, presso l’Auditorium della Scuola Secondaria di I grado di Villa San Giovanni, la professoressa Caterina Scapin si è rivolta ai docenti referenti coordinatori per l’inclusione per condividere la proposta di un Piano educativo individualizzato in rete. Numerose le strategie e gli approcci metodologici forniti per impostare un PEI per competenze, vicino a quelli che sono i reali bisogni educativo-didattici dell’alunno con disabilità.

