Reggio Calabria: al Convitto “Campanella” la cerimonia di consegna certificazioni Cambridge

19 Ottobre 2019 09:25

Reggio Calabria: mercoledì 16 ottobre presso la palestra del Convitto si è tenuta la cerimonia di consegna dei Certificati Cambridge

Mercoledì 16 ottobre 2019, presso la palestra del Convitto si è tenuta la cerimonia di consegna dei Certificati Cambridge per tutti gli allievi delle classi IV e V della Scuola Primaria, I, II, III della Scuola Secondaria di I grado, per le classi della Scuola Secondaria di II grado, che nello scorso anno scolastico hanno sostenuto gli esami Starters, Movers, Flyers, Key e Pet, a riconoscimento dell’impegno profuso e del progresso dimostrato nell’apprendimento della lingua inglese. La conoscenza della lingua inglese, ormai necessaria per tutti, diventa basilare per le nuove generazioni, essendo universalmente riconosciuta come “lingua di congiunzione” tra popoli, soprattutto quando si entra in una sfera squisitamente tecnologica, oggigiorno sempre più presente nella vita dell’uomo moderno sempre più cittadino di un “villaggio globale”.

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH è l’organismo dell’Università di Cambridge dedicato a organizzare e gestire esami per la valutazione della conoscenza della lingua inglese. Gli esami offerti da questo ente sono sostenuti ogni anno da oltre cinque milioni di persone in oltre 130 paesi al mondo. Questi esami, pur mantenendo una denominazione propria, fanno riferimento al cosiddetto quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (cefr), articolato su sei livelli di competenza nell’uso di una lingua straniera (da A1 a C2, in ordine crescente) e livelli di difficoltà crescente dei relativi esami, che consentono un inquadramento immediato comune a tutti i sistemi di certificazione di conoscenza di lingue straniere. Il Dirigente Scolastico Dott.ssa F. Arena, nel suo discorso, oltre a sottolineare l’importanza della conoscenza della lingua inglese, si è congratulata con i ragazzi per gli ottimi risultati conseguiti, sia per l’elevato numero di partecipanti che per l’ottima preparazione alla gamma completa di esami Cambridge.

