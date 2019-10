Reggio Calabria: il 5 novembre convegno dal titolo “Promuovi…AMO il Polo Culturale Mattia Preti”

31 Ottobre 2019 15:05

Reggio Calabria: il Rotary Distretto 2100 invita la cittadinanza a partecipare al convegno “Promuovi…AMO il Polo Culturale Mattia Preti”

Il Rotary Distretto 2100 con il patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria e dell’Ufficio scolastico provinciale – ambito territoriale di Reggio Calabria (Ufficio VI) invitano la cittadinanza a partecipare al convegno Promuovi…AMO il Polo Culturale Mattia Preti – che si terrà in data 5 Novembre 2019, dalle ore 10 alle ore 13.30, presso l’aula “N. Calipari” del Consiglio regionale della Calabria, con la finalità di presentare agli istituti scolastici il Polo Culturale “Mattia Preti”, nell’ambito della promozione, valorizzazione e accessibilità del proprio patrimonio culturale. Il Polo Mattia Preti, situato presso i locali del Consiglio regionale, detiene circa 39.000 volumi multidisciplinari, monografie, periodici, codici e banche dati on-line con particolare riguardo al settore giuridico e socio –politologico; conserva numerosi testi sulla storia, sulla cultura e sulle tradizioni della Calabria; custodisce, inoltre, 19 testi antichi e 70 opere in edizione di pregio. Il convegno ospiterà autorevoli relatori che interverranno in merito al patrimonio, alle attività e alle potenzialità del Polo Culturale.

