A Reggio Calabria convegno sui “giovani hikikomori”

2 Ottobre 2019 15:15

Dei “giovani hikikomori” si parlerà il prossimo 4 ottobre a Reggio Calabria, con la finalità di informare e sensibilizzare le scuole, gli operatori sanitari, i medici di famiglia

Hikikomori letteralmente significa “stare in disparte” e identifica quei giovani che, per fattori personali, familiari, per effetto delle crescenti pressioni esercitate dalla scuola, dalla famiglia, dai coetanei e dalla collettività, spesso non riconoscendosi nei nuovi modelli sociali, attuano una forma di ritiro volontario. All’isolamento (assenza di relazioni con i coetanei, abbandono di attività ludico-ricreative, incapacità di recarsi all’esterno del proprio domicilio, inversione del ritmo sonno-veglia) si associa quasi sempre l’abbandono scolastico. La sindrome Hikikomori, come spesso viene identificata dai media, è un fenomeno sociale in espansione in tutto il territorio nazionale. Dei “giovani hikikomori” si parlerà il prossimo 4 ottobre a Reggio Calabria, con la finalità di informare e sensibilizzare le scuole, gli operatori sanitari, i medici di famiglia, i professionisti, le famiglie, sulle peculiarità del problema, su possibili buone prassi e modelli di approccio che possano aiutare i nostri ragazzi a recuperare la fiducia nella società nonché a riscoprire il piacere di relazionarsi con gli altri, uscendo dalle proprie stanze. All’incontro parteciperanno il Prof. Guido Dell’Acqua MIUR Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione e il Dott. Ignazio Ardizzone Neuropsichiatra Infantile Policlinico Umberto 1, via dei Sabelli Roma, oltre ad ulteriori importanti relatori.

Valuta questo articolo