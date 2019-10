23 Ottobre 2019 10:36

Reggio Calabria: due giorni di confronto su “Immunologia dal neonato all’adolescente”. I temi spazieranno dalle immunodeficienze alle malattie autoinfiammatorie, senza trascurare le problematiche legate all’autoimmunità

In data 25-26 Ottobre, per il secondo anno, l’UOC di Neonatologia e TIN del Grande Ospedale Metropolitano organizza, insieme ai pediatri del territorio, due giorni di aggiornamento e confronto. L’argomento trattato sarà l’”Immunologia dal neonato all’adolescente”. I temi spazieranno dalle immunodeficienze alle malattie autoinfiammatorie, senza trascurare le problematiche legate all’autoimmunità. Queste patologie, in costante aumento negli ultimi anni, beneficiano oggi di sempre più specifici approcci diagnostici e di nuove possibilità terapeutiche migliorando notevolmente la qualità della vita dei nostri pazienti. I lavori saranno presieduti dalla Dott.ssa Claudia Laghi e dalla Dott.ssa Luisa Pieragostini. Responsabile Scientifico è la Dott.ssa Alessandra Falcone coadiuvata dalla Dott.ssa Anna Maria Caracciolo e dal Dott. Domenico Capomolla. Saranno presenti come Relatori professionisti operanti nella nostra realtà ed esperti di rilevanza nazionale.

Si invitano a partecipare all’incontro, che prevede il rilascio di crediti formativi ECM, tutte le figure coinvolte nella cura e nella gestione di questi pazienti. Anche quest’anno al nostro fianco non mancherà la presenza di “Eracle onlus” e “Benedetta è la vita onlus” e, inoltre, visto il tema trattato sarà presente l’AIFP (Associazione Italiana Febbri Periodiche).

