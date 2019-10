Reggio Calabria, confiscati terreni agricoli e prodotti postali a 52enne condannato per mafia a 6 anni di carcere

5 Ottobre 2019 09:30

Reggio Calabria: confiscati beni per un valore di 250 mila euro

Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di confisca di beni immobili e prodotti finanziari riconducibili al patrimonio di ROCCO CARBONE, 52enne, palmese ma residente a Goito (MN). Le risultanze investigative prodotte dal nucleo investigativo dei Carabinieri di Reggio Calabria e sul quale il provvedimento si fonda, derivano dalla condanna in primo grado a 6 anni di reclusione nel 2013 e passata definitiva nel 2015 nel quale l’uomo è stato condannato per associazione di stampo mafioso. Nella circostanza sono stati confiscati 2 terreni agricoli siti nel comune di Seminara e prodotti postali per un valore complessivo di 250 mila euro.

Valuta questo articolo