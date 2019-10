Torna a Reggio Calabria la Formazione imprenditoriale d’eccellenza targata Confcommercio ed Ente Bilaterale con Sergio BORRA, il top dei business trainer italiani

22 Ottobre 2019 15:50

A Reggio Calabria un Workshop “Un cliente per sempre” organizzato da Confcommercio

Pochi giorni all’attesissimo Workshop “Un cliente per sempre” organizzato da Confcommercio in collaborazione con Ente Bilaterale del Terziario e Dale Carnagie e patrocinato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria. Dopo lo straordinario successo della passata edizione, Sergio Borra, Ceo di Dale Carnagie, numero uno dei business trainer Italia e straordinario comunicatore, proseguirà nel percorso di formazione d’eccellenza dedicato alle aziende del sistema Confcommercio avviato con l’incontro del 3 giugno scorso e appositamente studiato per supportare

gli imprenditori ed operatori del terziario reggini nel percorso di conoscenza ed accrescimento delle proprie abilità.

L’appuntamento è per lunedì 28 ottobre a Reggio Calabria, Palazzo Alvaro – Piazza Italia per una giornata che si preannuncia ricca di emozioni con Sergio Borra che attraverso esempi pratici, aneddoti e racconti di situazioni vissute in prima persona, aiuterà i partecipanti a capire e sviluppare il proprio potenziale, perché vendere è un’arte e una scienza raffinata che affonda le proprie radici nella relazione con il cliente e nel consapevole utilizzo di tecniche di fidelizzazione efficaci.

Il seminario registra il tutto esaurito per l’edizione della mattina. Pochi posti disponibili per la sessione pomeridiana. Iscrizione obbligatoria. Segreteria Organizzativa: Confcommercio Reggio Calabria Via Zecca, 7 – tel. 0965.330853 – mail. reggiocalabria@confcommercio.it

