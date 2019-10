Prorogato il termine del concorso per giornalisti intitolato ad Antonio Megalizzi il giovane di Reggio Calabria vittima dell’attentato di Strasburgo

17 Ottobre 2019 16:13

Prorogato al 15 novembre prossimo il termine per partecipare al Concorso “Giovani giornalisti dell’Area dello Stretto” intitolato alla memoria di Antonio Megalizzi

E’ stato prorogato al 15 novembre prossimo il termine per partecipare al Concorso “Giovani giornalisti dell’Area dello Stretto” intitolato alla memoria del compianto Antonio Megalizzi, originario di Reggio Calabria, vittima dell’attentato terroristico avvenuto a Strasburgo l’11 dicembre 2018. A comunicarlo è il Presidente della Conferenza Permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell’ Area dello Stretto, Domenico Battaglia. Con questo ulteriore provvedimento – commenta il Presidente Battaglia – al fine di assicurare la massima partecipazione possibile abbiamo ritenuto opportuno concedere una proroga all’avviso pubblicato nel mese di Luglio scorso. La prima edizione del concorso , grazie allo spirito fortemente unitario tra le Assemblee regionali di Sicilia e Calabria, è nella fase operativa. Il premio nasce per costruire un “Angolo delle Memoria” per questo nostro sfortunato connazionale e figlio di questa terra, bravissimo e stimato nel suo lavoro quotidiano nel Parlamento Europeo”. L’iniziativa è riservata ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, iscritti agli Ordini regionali dei giornalisti di Calabria e Sicilia, agli studenti e ai diplomati nelle scuole di giornalismo riconosciute dagli stessi Ordini professionali, di età inferiore ai 36 anni alla data di pubblicazione del bando. “Per restare coerenti alle finalità istituzionali della Conferenza Permanente – dice ancora Battaglia – abbiamo deciso di indicare come tema dell’elaborato la “Valorizzazione dell’Area dello Stretto rispetto alla musica, al cinema, alla storia, al patrimonio identitario, culturale, paesaggistico e ambientale”, con le modalità del testo per la carta stampata, testo per il web, servizio audio e servizio video”. Chiedo ai Presidenti degli Ordini – continua Battaglia – dei giornalisti di Calabria e Sicilia, Giuseppe Soluri e Giulio Francese, la massima collaborazione invitando tutti gli iscritti, aventi i requisiti richiesti, a partecipare al bando di concorso. Lo stesso è reperibile sul sito del Consiglio Regionale della Calabria. I vincitori saranno premiati a Reggio Calabria, presso la sede del Consiglio Regionale, l’11 dicembre prossimo, nel primo anniversario della scomparsa del giovane giornalista Antonio Megalizzi.

