Reggio Calabria, il Collettivo La Strada e demA per “Saverio Pazzano Sindaco”: la sinistra si muove per le elezioni comunali [FOTO E INTERVISTE]

24 Ottobre 2019 13:42

Reggio Calabria, presentato stamattina l’evento di Sabato 26 Ottobre

Sabato 26 ottobre alla ore 17.30 presso l’auditorium Don Orione di Reggio Calabria si terrà l’incontro dal titolo “Reggio è tornata. Da Sud tornare a essere città”. L’incontro è organizzato dal Collettivo La strada in collaborazione con il movimento nazionale Democrazia e Autonomia-demA e con la piattaforma municipale Nomi Cose Città R come Reggio, ed è stato presentato stamattina in una conferenza stampa in città. Interverranno: Giulia Serranò, operatrice sociale. Da 15 anni lavora nell’ambito dell’orientamento, dell’inserimento lavorativo, della formazione e della progettazione. Si occupa anche di interventi di inclusione e sviluppo di comunità. Partecipa a gruppi formali e non, che si occupano di solidarietà agli ultimi. Maria Passalia, studentessa di Giurisprudenza, attualmente studia e vive a Reggio Calabria. Sensibile al tema dell’europeismo, dello sviluppo culturale e politico in chiave europea, ha studiato e lavorato in Danimarca e in Inghilterra. Opera come volontaria nel campo degli scambi culturali, nel sostegno alle categorie svantaggiate, nell’educazione dei minori. È la coordinatrice del gruppo giovani de “La Strada”. Barbara Cartella, avvocato, si occupa prevalentemente di immigrazione e politiche dell’accoglienza. E tutore per i Minori Stranieri non Accompagnati. Opera da vent’anni nell’ambito dell’associazionismo per il recupero della devianza minorile, dell’educazione, della legalità. Ha curato a livello nazionale la formazione di gruppi giovanili nell’ambito del recupero e utilizzo dei beni confiscati. Michele Conia, sindaco di Cinquefrondi, responsabile Mezzogiorno di demA Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, presidente di demA Saverio Pazzano, candidato sindaco di Reggio Calabria.

Il giorno domenica 27 ottobre si terrà uno degli ormai classici Cammini Urbani del Collettivo La strada, con la presenza di Luigi de Magistris. Alle ore 10 il gruppo incontrerà lo chef Filippo Cogliandro presso il ristorante l’Accademia. Punto fondamentale della città per riflettere di giustizia, legalità e impegno contro la ‘ndrangheta. A seguire il Cammino passerà per il Lido Comunale, bene comune su cui La Strada ha già presentato proposte di ripristino e valori22azione e che sara centrale nel programma di recupero di Reggio Calabria. Poche parole sul Collettivo La strada Chi siamo: Siamo un movimento civico inserito in una piattaforma nazionale ed europea. La nostra dimensione municipale è in relazione con le municipaiita amministrate nella rete di Fearless cities (Città senza paura), un network internazionale che raccoglie esperienze municipaliste di tutto il mondo. Per citare solo le due più grandi: Barcelona (Spagna), Napoli (Italia). Dunque, più che un movimento civico siamo un movimento municipalista a trazione europea. Animiamo la piattaforma municipale “Nomi Cose Città R come Reggio”. Questo che vantaggi ci da: apparteniamo a una realt che, in altre città d’Europa e d’italia, con le proprie amministrazioni ha dato vita alla concreta costruzione di un presente altro e di un futu ro possibile. Le buone pratiche politiche non sono chiacchiere, ma fatti, delibere, scelte politiche. Questa colaborazione ci dà la possibilità di confrontare le problematiche di Reggio e di essere collaborare nelle soluzioni pratiche con i migliori esperti italiani ed europei. In una realtà di predissesto come la nostra questo ci avvantaggia nel reperimento dei Fondi Europei, nelle scelte politiche tradotte in delibere comunali nel solco della Costituzione, nel lavoro sui Beni Comuni, sul welfare, sulle politiche per i giovani, sul turismo…. Insomma, non siamo soli, non siamo una semplice lista civica. Perché siamo diversi: perché abbiamo tutti un mestiere e non veniamo dalla politica di mestiere. Abbiamo scelto di restare a Reggio o vi siamo tornati perché crediamo fermamente possa essere un posto felice in cui vivere. La nostra casa è stata la strada, l’attività di impegno sociale, culturale, umano con risultati significativi e verificabili. Non cerchiamo il percorso degli accordi o del voto facile, ci interessa il confronto con tutti per imparare Reggio meglio. Abbiamo una precisa idea di città e questa è la nostra grande forza. L’idea di Reggio: è una città in abbandono, questo è evidente. Bisogna tornare a prendersene cura. Occorre immediatamente valorizzare l’esistente, le realtà sociali e culturali più vivaci, i rapporti con le scuole e le Università. Occorre uscire immediatamente da un0 stato perenne di emergenza rifiuti, acqua, strade perché questa città deve tornare ad essere abitabile. Ogni operazione deve essere pensata in rapporto alle altre, la città è un corpo organico. Dalla mobilita al servizi sociali, dai lavori pubblici ai Beni Comuni basta agli eventi spot! Lavoriamo per una visione di Reggio chiara, organica, precisa.

Valuta questo articolo