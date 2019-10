25 Ottobre 2019 12:52

Reggio Calabria: oggi pomeriggio alle 17:00 presso la sede del coordinamento provinciale di Forza Italia conferenza sui Tir al Porto

Il centro/destra reggino, con i rappresentanti di Forza Italia, Lega, Fratelli D’Italia, UDC, Movimento Nazionale Sovranista e Reggio Futura, invita i giornalisti a partecipare alla conferenza stampa che si terrà oggi pomeriggio alle 17:00 presso la sede del coordinamento provinciale di Forza Italia (via quartiere militare snc adiacente il Consiglio Regionale), sul via libera del Ministero al progetto per la realizzazione al porto di Reggio Calabria dei nuovi approdi dei traghetti dello Stretto.

