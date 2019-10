Reggio Calabria, la carenza d’acqua continua: rubinetti a secco da 3 giorni ad Oliveto e Rosario Valanidi, disagi gravissimi

7 Ottobre 2019 13:28

Reggio Calabria, Oliveto e Rosario Valanidi a secco da 3 giorni: la disperazione dei residenti

Da ben 3 giorni i quartieri di Oliveto e Rosario Valanidi nella zona sud di Reggio Calabria sono completamente a secco. Ai residenti è stato riferito che la mancanza d’acqua è provocata da un guasto che richiede il ripristino della tubazione per oltre 200 metri. Il problema interessa anche la scuola (che comprende l’infanzia, la primaria e la secondaria) che oggi hanno accolto lo stesso i bambini con i conseguenti disagi, ma non è detto che domani si possa continuare in queste situazioni. La gente, giustamente, pretende risposte dall’Amministrazione Comunale che continua a latitare dal proprio territorio in sofferenza.

