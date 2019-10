Reggio Calabria, arriva il Car Sharing: ecco come funzionerà e quanto costa [FOTO, VIDEO, DETTAGLI e INFO UTILI]

30 Ottobre 2019 13:49

Reggio Calabria: il “Car Sharing” è il nuovo servizio dell’ Atam che consente di acquistare l’uso effettivo dell’auto per il tempo strettamente necessario anziché l’auto stessa

Il Car Sharing arriva finalmente anche a Reggio Calabria, per un nuovo modo di muoversi in Città. Questa mattina presso il terminal Bus ATAM di Largo Botteghelle si è svolta la conferenza stampa di presentazione del servizio. Ecco quali sono i principali vantaggi del nuovo progetto di Atam:

Risparmio : con C’ENTRO CARSHARING non devi acquistare l’auto, non hai spese di assicurazione, bollo, revisione o carburante

: con C’ENTRO CARSHARING non devi acquistare l’auto, non hai spese di assicurazione, bollo, revisione o carburante Parcheggio : parcheggia gratuitamente nelle soste con strisce BLU

: parcheggia gratuitamente nelle soste con strisce BLU Circola ovunque : maggiore libertà, potendo muoverti anche nelle aree ZTL e durante i blocchi del traffico

: maggiore libertà, potendo muoverti anche nelle aree ZTL e durante i blocchi del traffico Migliora la mobilità: contribuisci ad un minore numero di auto in circolazione, snellendo la congestione delle strade e migliorando la qualità dell’aria.

COS’E’ IL CAR SHARING?

Il Car Sharing è un servizio di mobilità che consente di acquistare l’uso effettivo dell’auto per il tempo strettamente necessario anziché l’auto stessa. Comporta la condivisione di un parco veicoli offerto da una società di gestione ai suoi abbonati. Le vetture si trovano parcheggiate in appositi stalli e l’abbonato può accedervi autonomamente 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno mediante prenotazione, anche a ridosso dell’orario prescelto. La vettura viene utilizzata per il tempo necessario e poi restituita a disposizione di un successivo utente del servizio. Il car sharing è in tutto e per tutto una nuova filosofia radicata su un nuovo modo di intendere la mobilità. Il fatto di non avere un’auto di proprietà, infatti, consente di risparmiare sull’investimento, il carburante, l’assicurazione, la manutenzione, il garage e il parcheggio.

Non si potrebbe però rinunciare a tali costi se non si avesse a disposizione un servizio alternativo in grado di sostituire con efficienza quella che è una quattro ruote parcheggiata sotto casa. Grazie al car sharing il centro cittadino respira, i parcheggi si svuotano e le persone possono contare su un servizio in grado di offrire importanti vantaggi sotto molti punti di vista. La reperibilità delle auto e la comodità degli strumenti messi a disposizione cancellano ogni dubbio: il car sharing è oggi una alternativa percorribile che, una volta metabolizzata a livello culturale, può facilmente diventare abitudine quotidiana e perché no, potrebbe anche fare da volano ad un sistema di mobilità sempre più integrata.

PERCHE’ USARE IL CAR SHARING

COME FUNZIONA

L’adesione al servizio avviene attraverso la sottoscrizione della “Richiesta di Iscrizione” https://carsharing.targatelematics.com/CarSharing/site/centro.php

L’iscrizione viene attivata, mediante accettazione da parte di ATAM della proposta del Cliente, dopo che lo stesso ha:

compilato tutti i campi obbligatori

correttamente effettuato il riconoscimento

inserito i dati relativi alla propria patente

comunicato un numero di cellulare per servizi di comunicazione mobile personale che sia valido e ad egli stesso riconducibile

ben letto e accettato il Regolamento e le Condizioni Generali di Contratto e si è impegnato a rispettare ed eseguire in buona fede e con la diligenza del buon padre di famiglia gli impegni assunti con l’iscrizione al servizio e contenuti nel Regolamento

dato autorizzazione all’utilizzo dei propri dati ai fini del Servizio (consenso alla geolocalizzazione dei veicoli, ed al rilevamento dati relativi alla circolazione dei veicoli, al trattamento dei dati personali)

correttamente inserito i dati relativi alla Carta di Credito per il pagamento del Servizio e questi sono stati verificati e approvati dalla piattaforma di pagamento

provveduto al pagamento della quota unica di iscrizione annuale

COSTI DEL SERVIZIO

Canone annuo di adesione al servizio: € 25,00 di cui € 20,00 per l’iscrizione ed € 5,00 quale credito per l’utilizzo del veicolo

Tariffa al minuto: € 0,25 con 50 km compresi

con 50 km compresi Tariffa giornaliera: € 50,00 con 50 km compresi

con 50 km compresi Tariffa oltre i primi 50 km: € 0,20 al km

FREE FLOATING

L’utente può prelevare l’auto e rilasciarla liberamente all’interno delle “aree operative del servizio”

COME SI UTILIZZA IL SERVIZIO

SCEGLI IL VEICOLO

apri l’App e individua dalla mappa il veicolo che vuoi noleggiare, puoi visualizzare dove si trovano le auto più vicine a te scrivendo l’indirizzo nel quale ti trovi, puoi scegliere il veicolo, prenotarlo (fino a 15 minuti prima) e attivare il navigatore per raggiungere più facilmente quello che hai scelto, oppure individuarlo direttamente in strada

RITIRA IL VEICOLO

avvicinati alla vettura scelta e inquadra il QR Code che trovi sul parabrezza oppure inserisci manualmente il numero di targa, dai uno sguardo alla vettura (se presenta eventuali graffi striature etc.) e compila la scheda di check up del veicolo sullo stato della carrozzeria, si sbloccheranno le portiere della vettura, sali e completa il check up sullo stato degli interni auto. Se è tutto ok conferma l’avvio del noleggio (se trovi l’auto sporca o riscontri altri problemi chiudi il noleggio e scegli un’altra vettura segnalando nei commenti l’anomalia riscontrata). Ora puoi prendere le chiavi (carta/scheda) che trovi nel vano portaoggetti inserirle nel lettore carta e partire

GUIDA

guida l’auto come faresti con il tuo mezzo, se devi fermarti per una sosta chiudi e riapri il veicolo con le chiavi come faresti normalmente, portando le chiavi con te. Sull’App visualizzi i dettagli del viaggio

CONCLUDI IL VIAGGIO

giunto al parcheggio di consegna (o stallo car sharing oppure un qualsiasi parcheggio autorizzato rientrante nelle aree operative), concludi il noleggio. Riponi la chiave nel vano portaoggetti lasciandola attaccata al nottolino. Verifica che i vetri siano chiusi, le luci e lo stereo siano spenti, di non aver dimenticato a bordo gli oggetti personali. Apri l’APP e seleziona CONSEGNA AUTO accertati infine che le portiere si blocchino automaticamente.

Reggio Calabria, arriva il Car Sharing. Falcomatà: “inseriamo un altro tassello nel percorso di miglioramento della mobilità cittadina”

Presentato questa mattina il nuovo servizio, già operativo, di Car sharing, realizzato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e da Atam. Il servizio prevede stalli nei punti strategici del comune di Reggio, e servirà cittadini e turisti con un sistema informatizzato all’avanguardia che è stato illustrato nel corso della conferenza stampa dal Sindaco Giuseppe Falcomatà, da Francesco Perrelli, Amministratore Unico di Atam, da Lorenzo Benestare, dirigente del settore viabilità della Città Metropolitana e da Viviana Fedele, responsabile dell’Unità Risk management Atam. “Ecco che inseriamo un altro tassello nel percorso di miglioramento della mobilità cittadina – sono state le parole del Sindaco Giuseppe Falcomatà -. Dopo l’approvazione del Piano urbano della mobilità sostenibile, dopo l’arrivo dei nuovi autobus e scuolabus, che hanno sostituito la quasi totalità della flotta di Atam, dopo l’avvio del servizio di bike shgaring, che ci sta dando tantissime soddisfazioni, finalmente parte in città il servizio di car sharing. Un progetto che la MetroCity ha avviato attraverso un finanziamento del Ministero dell’Ambiente affidato, in convenzione, ad Atam che, scongiurato il rischio fallimento, sta assumendo in questi anni un respiro sempre più metropolitano. Cittadini, pendolari e turisti potranno muoversi in città con questo nuovo strumento che, attraverso una applicazione per smartphone, è a disposizione della città.

Un servizio che in altre città è affidato a privati qui è gestito pubblicamente e rappresenta un’ulteriore dimostrazione di quanto l’Azienda di trasporti stia crescendo, e continuerà a crescere, in ragione dei nuovi servizi che le vengono affidati. Su questo si regge la sostenibilità di un’azienda”. Falcomatà, su input di un cittadino, ricorda i 300 km di strade nuove, non rattoppate, realizzate senza risorse economiche interne. “Solo 4 anni fa era impensabile il raggiungimento di un simile obiettivo – prosegue il Sindaco -. Una nuova sfida di mobilità ma anche di sostenibilità ambientale, grazie alle auto elettriche. Due giorni fa la classifica de Il sole 24 ore e Legambiente ha visto Reggio, seppur non ai primi posti, riuscire a scalare qualche posizione in classifica con riferimento all’ambiente, alle aree verdi, agli investimenti. Reggio cresce anche grazie alle politiche green. Ora i centri nevralgici della nostra città sono collegati con il servizio di car sharing, costruito su una reale sinergia istituzionale che porta risultati migliori in tempi più brevi. Il mio grazie – conclude Falcomatà – va agli uffici per la competenza e la tenacia che hanno dimostrato, superando problemi e lungaggini burocratiche”.

