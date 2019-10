11 Ottobre 2019 21:07

Reggio Calabria, incendio in una cabina dell’Enel di via Tripepi: intervengono i vigili del fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco nel centro storico di Reggio Calabria e precisamente in via Tripepi, a pochi metri dal corso Garibaldi, dove una cabina dell’Enel aveva preso fuoco. I pompieri stanno lavorando per spegnere le fiamme, fare il punto della situazione dei danni e se possibile ricostruire le cause del rogo.

