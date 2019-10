30 Ottobre 2019 17:04

Reggio Calabria, domani tavolo tecnico per discutere sullo sgombero ed abbattimento delle baracche alla Polveriera di Ciccarello

Continua l’azione delle autorità per ripristinare la legalità nel quartiere di Ciccarello a Reggio Calabria. Questa mattina è stata bloccata la discesa della Polveriera per evitare il conferimento di rifiuti nell’attesa che la ditta provveda alla bonifica dell’amianto secondo gli accordi presi, in tavolo tecnico che ci sarà domani mattina alle ore 11 in Prefettura e che servirà per fare il punto e programmare sgombero ed abbattimento simultaneo delle baracche residue.

Valuta questo articolo