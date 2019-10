Reggio Calabria, maxi blitz in atto a Ciccarello: centinaia di militari in azione [FOTO LIVE]

25 Ottobre 2019 08:40

Reggio Calabria: in atto dalle prime ore di questa mattina, un maxi blitz dei Carabinieri a Ciccarello. Centinaia di militari in azione

I Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, dalle prime ore di questa mattina, supportati da diversi Reparti speciali, stanno eseguendo un servizio di controllo straordinario del territorio nella popolare area di Ciccarello dove e’ insediata storicamente una folta comunità rom. Nell’azione di contrasto all’illegalità diffusa in zona sono impiegati, sotto la fitta pioggia in atto, oltre 100 carabinieri, “cacciatori” dello squadrone eliportato di Vibo Valentia, diverse squadre del 14^ battaglione mobile “Calabria” e unità cinofile. In particolare, i carabinieri stanno dando corso a decine di perquisizioni, personali e nelle abitazioni, mirate alla prevenzione dello spaccio di stupefacenti. Il quartiere “Ciccarello”, anche in passato, era stato controllato dalle forze dell’ordine per debellare una fitta rete di spacciatori che si rifornivano dalle cosche della ‘ndrangheta dominanti nell’area, come i Libri-Zindato e i Rosmini. Secondo quanto si e’ appreso, i carabinieri hanno proceduto ad un arresto in flagranza di reato ed al controllo di persone legate alla ‘ndrangheta che si trovano agli arresti domiciliari.

