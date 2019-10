Viola, Bianchi: “il Trust? Un progetto diverso da tutti gli altri. Ora tocca a Reggio Calabria”

23 Ottobre 2019 11:36

“Ho accettato la proposta di coach Moretti perché per me è molto stimolante allenare accanto ad un tecnico come lui, e poi perché quando c’è di mezzo la Viola io non so dire di no”. Ecco le prime parole di Massimo Bianchi come assistant coach della Pallacanestro Viola, pronunciate in diretta ieri sera a Momenti Neroarancio, la trasmissione sul basket reggino di Video Touring 104 al fianco del presidente Carmelo Laganà e del capitano della Lumaka Luca Laganà. “Io ho fatto parte di quasi tutti i progetti – ha raccontato l’allenatore – ma francamente questo è diverso perché al centro non c’è nessun imprenditore, ma il popolo reggino. E allora, se è vero come è vero che la Viola per questa città non rappresenta solo una squadra di basket ma molto di più, allora questo è il momento in cui Reggio deve rispondere e partecipare a quest’avventura”.

