26 Ottobre 2019 10:15

Reggio Calabria: bando pubblico per la concessione di contributi per la realizzazione degli interventi strutturali di miglioramento sismico e di demolizione e ricostruzione di edifici privati

Con atto Sindacale del 24 ottobre 2019 l’amministrazione Comunale di Reggio Calabria, su indirizzo dell’Assessore all’Urbanistica Arch. Mariangela Cama, ha predisposto il bando pubblico per la concessione di contributi per la realizzazione degli interventi strutturali di miglioramento sismico e di demolizione e ricostruzione di edifici privati, giusto Decreto del Dipartimento Regionale “Infrastrutture, LL. PP., Mobilità”, Settore “Lavori Pubblici”. I beneficiari dei contributi sono i proprietari degli edifici in cui oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari oppure all’esercizio continuativo di arte o professione o attività produttive. Sono ammissibili al contributo, nei limiti ed alle condizioni specificate dall’Ordinanza della Protezione Civile n.532/2018, in base agli indirizzi forniti con Deliberazione di Giunta Regionale n. 393/2016, gli interventi di miglioramento sismico per i quali le vigenti norme tecniche prevedono una valutazione della sicurezza pre e post intervento e gli interventi di demolizione e ricostruzione. La richiesta di incentivo da parte di tutti i cittadini dovrà essere redatta obbligatoriamente – a pena di esclusione – secondo lo schema di domanda accluso all’avviso, e dovrà pervenire, entro le ore 12,00 del giorno 23.12.2019 all’indirizzo “Settore Urbanistica Comune di Reggio Calabria – Servizio Gestione Edilizia Privata – Via S. Anna II° tronco, Edificio Urbanistica c/o CE.DIR, c.a.p. 89128”. L’avviso, unitamente alla documentazione di riferimento, è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del comune di Reggio Calabria.

