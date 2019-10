3 Ottobre 2019 21:42

Reggio Calabria, bancarotta Multiservizi: l’avvocato di Scopelliti Aldo Labate, per nome e per conto dell’ex Sindaco e Governatore, replica alle dichiarazioni di Falcomatà e allega la delibera del consiglio comunale che nel 2001, quando il Sindaco era Italo Falcomatà e l’assessore era Naccari Carlizzi, deliberava la nomina dell’amministraziore della società partecipata

L’Avvocato di Giuseppe Scopelliti, Aldo Labate, ha inviato a StrettoWeb una precisazione “per diritto di replica” alla notizia pubblicata in data odierna sulla bancarotta della Multiservizi e in modo particolare alle dichiarazioni del Sindaco Giuseppe Falcomatà che commentando i fatti di cronaca legati alle odierne vicende relative alla Bancarotta della Multiservizi, società partecipata del Comune di Reggio Calabria, ha dichiarato che le attuali problematiche cittadine sarebbero imputabili alle precedenti amministrazioni, tra le quali quella del dottore Scopelliti.

“Sul punto – spiega l’avvocato Labate – il mio assistito intende precisare come la decisione di permettere la nomina dell’amministratore delegato delle società partecipate ai soci di minoranza – condotta questa contestata al dottore Scopelliti nell’ambito del procedimento penale di cui si discute – sia stata decisa e votata in consiglio comunale già nell’anno 2001, proprio durante la sindacatura del professore Italo Falcomatà, su proposta dell’allora assessore avvocato Demetrio Naccari Carlizzi“. Cioè del padre e del cognato dell’attuale Sindaco.

A conferma di quanto affermato, l’avvocato ha inviato la delibera del consiglio comunale di Reggio Calabria n. 1 del 12 gennaio 2001:

“E’ evidente – conclude Labate – per come il dottore Scopelliti avrà modo di spiegare dinnanzi alla Autorità Giudiziaria, che la decisione di sottoscrivere i patti parasociali in siffatta maniera – non soltanto per la Multiservizi ma anche per tutte le altre società partecipate – sia derivata da un indirizzo politico deciso dalla amministrazione precedente che la successiva si è limitata a mettere in atto“. Infatti anche tutte le altre società partecipate del Comune di Reggio Calabria (Leonia, Reges, Recasi e appunto Multiservizi) varate in quegli anni dalla Giunta di Falcomatà padre, hanno visto assegnati i poteri di gestione al socio privato di minoranza.

Lo stesso avvocato Labate oggi pomeriggio aveva già reso noto che domani depositerà un’istanza al Procuratore della Repubblica di Reggio, “nell’interesse dell’ex sindaco di Reggio ed ex presidente della Regione Calabria, con la quale il mio assistito – ha detto il penalista – chiederà di essere interrogato sui fatti oggetto dell’ordinanza emessa in data odierna in relazione alle vicende del fallimento della Multiservizi“. “Ciò al fine di chiarire, anche attraverso copiosa documentazione – ha affermato l’avvocato Labate – l’estraneità del dottore Scopelliti rispetto ai fatti contestati“.

Scopelliti si trova ancora in carcere ad Arghillà, dove si è costituito il 5 aprile 2018 (Sabato sarà esattamente un anno e mezzo) dopo la condanna definitiva a 4 anni e 7 mesi di reclusione per le irregolarità nei bilanci del Comune tra 2008 e 2010.

