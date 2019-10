Reggio Calabria, gli auguri di buon lavoro del Sindaco al Consiglio Direttivo e al riconfermato Presidente della Camera di Commercio Tramontana

8 Ottobre 2019 17:28

Reggio Calabria, gli auguri di buon lavoro del Sindaco Falcomatà al Consiglio Direttivo e al riconfermato Presidente della Camera di Commercio Antonino Tramontana: “valida sinergia istituzionale e perfetta sintonia sugli obiettivi da perseguire”

“Auguri di buon lavoro ai vertici della Camera di Commercio di Reggio Calabria che oggi ha rinnovato il suo Consiglio Direttivo, confermando la solida guida del Presidente Antonino Tramontana, cui vanno le felicitazioni mie personali e a nome delle Amministrazioni comunale e metropolitana che rappresento”. E’ quanto scrive in una nota il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà commentando l’odierna riunione di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo della Camera di Commercio cittadina.

“Il nuovo Consiglio Direttivo esprime alcune tra più qualificate professionalità presenti sul nostro territorio – ha aggiunto il sindaco – sono certo che, in continuità con quanto già realizzato in questi anni in termini di collaborazione sinergica tra Istituzioni, la Camera di Commercio continuerà ad essere un solido punto di riferimento ed un valido intelocutore per gli Enti territoriali di Governo, costituendo uno stimolo fondamentale per l’attuazione delle politiche per lo sviluppo del mondo dell’impresa sul nostro territorio ed in generale per il settore economico ed occupazionale”.

“Ho letto con interesse le prime parole pronunciate dal riconfermato Presidente Tramontana e posso affermare con assoluta certezza di trovarmi in perfetta sintonia con gli obiettivi fissati circa le attività da condividere nel percorso di crescita intrapreso dal nostro territorio. Condivido la necessità di puntare su settori strategici per il nostro territorio come quelli dell’innovazione e della valorizzazione del patrimonio culturale come volano turistico, utile a generare determinanti ricadute in termini socioeconomici e quindi occupazionali. Mi rallegro quindi di poter proseguire il percorso avviato con il Presidente Tramontana e con la Camera di Commercio reggina – ha concluso il sindaco – nell’ottica di una solida ed ormai consueta sinergia istituzionale improntata alla valorizzazione delle prerogative delle imprese del nostro territorio, alla difesa del diritto al lavoro e alla promozione dei beni comuni materiali e immateriali”.

