Reggio Calabria: riparte l’attività politica e culturale del Circolo “Reggio Sud” di Articolo Uno

30 Ottobre 2019 13:40

Reggio Calabria, dopo la pausa estiva riparte l’attività politica e culturale del Circolo “Reggio Sud” di Articolo Uno

Dopo la pausa estiva riparte l’attività politica e culturale del Circolo “Reggio Sud” di Articolo Uno. “La passata stagione ha avuto grandi consensi sul territorio e l’intenzione degli organizzatori e dei responsabili del Circolo è quella di migliorare sempre più. Dopo un primo appuntamento, già celebrato, per ricordare la figura di Ernesto Guevara tramite le sue poesie, il circolo si appresta a riaprire la stagione 2019/2020 puntando molto su iniziative di carattere sociale ed aggregativo ma, visti gli imminenti appuntamenti elettorali, anche su iniziative politiche. Si parte Giovedì 31 Ottobre dalle ore 19 con la riuscitissima rubrica settimanale “il nostro disco che suona” a cura di Francesco Villari e Sasà Familiari”, è quanto scrive in una nota il circolo “Reggio Sud Circolo politico culturale”. “Domenica 3 Novembre dalle ore 18 “Open Circolo” per conoscere le attività del circolo, le persone che ne fanno parte, per vedere l’esposizione quadri dedicati al “Che”, per gustare una sangria e per i piu’ piccoli una nuvola di zucchero filato. 7 e 8 Novembre giornate del tesseramento per chi vuole dare un concreto contributo impegnandosi in prima persona. L’8 novembre dalle 19 Omaggio a Fabrizio De Andrè a cura di Nanni Barbaro. In preparazione per metà novembre un confronto politico fra gli elettori del centrosinistra ed quelli del movimento 5stelle. Sempre in preparazione una rassegna cinematografica a tema, a cura di Daniele Gullì. Anche la politica internazionale sarà protagonista con importanti ospiti. Ad allargare l’offerta ci saranno reading di poesie e serate dedicate alla valorizzazione del nostro dialetto. Fin qui il programma a breve scadenza relativo alle prossime settimane ma chiaramente ci saranno molte iniziative delle quali si potrà avere notizia sulla pagina Facebook del circolo “Reggio Sud Circolo politico culturale”. Si evidenzia che il circolo è uno spazio aperto a quanti vogliano proporre iniziative utili al confronto ed all’informazione, a quanti abbiano la necessità di valorizzare un lavoro, un progetto o semplicemente organizzare momenti di socializzazione”, conclude.

