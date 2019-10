Reggio Calabria, Arruzzolo: “l’investimento delle banche a sostegno delle imprese, nazionali ed internazionali, nelle aree ZES è motivo di grande soddisfazione”

29 Ottobre 2019 12:16

Reggio Calabria, Arruzzolo: “le iniziative dei due gruppi bancari, Unicredit e Intesa San Paolo, di investire a sostegno delle imprese, nazionali ed internazionali, nelle aree ZES è motivo di grande soddisfazione”

“Le iniziative dei due gruppi bancari, Unicredit e Intesa San Paolo, di investire a sostegno delle imprese, nazionali ed internazionali, nelle aree ZES è motivo di grande soddisfazione”. Lo afferma in una nota il consigliere regionale Giovanni Arruzzolo. “È ormai acquisito l’orientamento per gli investitori internazionali di orientare alcune attività all’interno delle zone economiche speciali, e Gioia Tauro, da questo punto di vista, è una delle aree a più forte interesse. Lo conferma, in tal senso, l’impegno del gruppo Intesa San Paolo che sta agendo come tutor nei confronti di aziende italiane e del Sud-est asiatico che stanno seriamente pensando di valutare investimenti nell’area industriale gioiese. La Calabria – prosegue Arruzzolo – e le altre regioni italiane come la Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia, sono dunque diventate aree a forte attrazione di investimento proprio per le facilitazioni fiscali derivanti dalla Zes, e non soltanto nel settore agroalimentare, ma anche nei settori avanzati dell’innovazione e nell’aerospaziale, come sta già avvenendo in Basilicata, dove un gruppo industriale del Texas ha deciso di produrre investimenti per circa 100 milioni di euro.

Intesa San Paolo – sottolinea ancora Giovanni Arruzzolo – per come affermato dall’amministratore delegato Carlo Messina – ha intenzione di promuovere nelle Zes italiane progetti di investimento per circa 30 miliardi di euro nei prossimi tre anni, un impegno imponente di cui una quota potrebbe essere investita a Gioia Tauro. Con questo obiettivo, i manager del gruppo bancario hanno già avviato contatti e iniziative con gruppi imprenditoriali cinesi e dei Paesi arabi del Golfo, fortemente interessati alle condizioni speciali di queste aree per i loro insediamenti manifatturieri e di servizio. La politica calabrese e nazionale – osserva Arruzzolo – stante le condizioni stagnanti dell’economia, devono scendere in campo con assoluta determinazione per fornire ogni apporto utile alle politiche di investimento a Gioia Tauro per innescare, finalmente, l’avvio di un sano sviluppo economico capace di mobilitare anche le imprese locali ed internazionalizzarne le attività. Voglio infine ricordare che a qualche settimana di distanza dall’ufficializzazione della Zes di Gioia Tauro, con il sen. Tonino Gentile promuovemmo un convegno a Rosarno alla presenza di decine e decine di imprenditori locali ansiosi di conoscere le reali prospettive dell’insediamento speciale, che adesso, anche per il nostro impegno politico, comincia a prendere forma e sostanza, un segnale di speranza per le nuove generazioni che va colto in tutte le sue potenzialità e rappresenti il solco dentro cui far crescere una Calabria nuova capace di produrre ricchezza e lavoro”.

Valuta questo articolo