Reggio Calabria: deteneva armi e munizioni per commettere omicidi, arrestato 57enne [NOME E DETTAGLI]

16 Ottobre 2019 17:17

Reggio Calabria: i militari hanno condotto varie perquisizioni alla ricerca di armi e munizioni

Martedì pomeriggio i carabinieri delle stazioni di Sant’Eufemia d’Aspromonte e di Sinopoli hanno arrestato Domenico Antonio Caruso 57enne, eufemiese accusato di detenzione illegale di armi e munizioni. I militari dell’Arma hanno condotto varie perquisizioni alla ricerca di armi e munizioni illegittimamente detenute, grave fenomeno criminale dato che sovente il loro uso è destinato a commettere delitti quali estorsioni, atti intimidatori ed omicidi.

In particolare, dopo aver sottoposto a perquisizione l’abitazione del CARUSO, hanno esteso il controllo al garage dove, ben nascoste in differenti anfratti, sono state rinvenute una pistola calibro 9, una calibro 7,65, entrambe con matricola punzonata, ed un’ulteriore pistola a tamburo calibro 357. Inoltre sono state sequestrate più di 100 munizioni per pistola, anch’esse illegittimamente detenute. L’uomo è stato quindi tratto in arresto con l’accusa di detenzione illegale di armi e munizioni e, dopo le formalità di rito , è stato associato presso il carcere di Reggio Calabria “Arghillà” a disposizione dell’autorità giudiziaria.

