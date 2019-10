Reggio Calabria: alla Mediterranea un seminario “Tirocinio professionale e strategia di sistema per l’Architettura”

28 Ottobre 2019 11:22

Reggio Calabria, il 29 ottobre dalle 15 alle 19 interessante seminario all’università di architettura

Il 29 ottobre dalle 15 alle 19 presso l’Aula magna Quaroni di Architettura si terrà il seminario “Tirocinio professionale e strategia di sistema per l’Architettura”, promosso dall’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Reggio Calabria, i dipartimenti dArTe e PAU della Mediterranea, il Progetto SOA con il patrocinio del CNAPPC – Consiglio Nazionale degli Architetti PPC. L’iniziativa é inserita tra le attività di terza missione che i Dipartimenti hanno intrapreso con gli ordini professionali, a seguito degli accordi sottoscritti sui temi di collaborazione alla ricerca e scambi istituzionali per progetti formativi curriculari e extra curriculari, come i tirocini formativi.Aprono l’incontro il Rettore S.M. Zimbone, i direttori A. Santini e T. Manfredi e il presidente dell’Ordine APPC S. Vermiglio, interverranno nelle sessioni i referenti del Progetto SOA e CNAPPC e i delegati alla didattica e ricerca dei dipartimenti dArTe e PAU. Sono invitati a partecipare all’incontro e al confronto i docenti, gli studenti, i professionisti.

