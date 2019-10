Reggio Calabria, Ripepi: “il nuovo PSC sempre più un miraggio a danno degli stabilimenti balneari reggini”

22 Ottobre 2019 11:07

Reggio Calabria, Ripepi: “la lentezza ed imperizia dell’amministrazione Falcomatà hanno fatto ancora colpo sui ruderi di una città fantasma ormai vittima arresa di un Sindaco assolutamente di facciata ma senza alcuna sostanza”

“L’inevitabile quanto ordinaria lentezza ed imperizia dell’amministrazione Falcomatà hanno fatto ancora colpo sui ruderi di una città fantasma ormai vittima arresa di un Sindaco assolutamente di facciata ma senza alcuna sostanza. Nello specifico faccio riferimento agli imprenditori balneari che hanno la necessità di programmare il futuro della loro attività, essendo le stessa fonte di sostentamento in un momento storico particolarmente povero di lavoro e risorse”, è quanto scrive in una nota Massimo Ripepi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia. “Il caro Sindaco difatti -prosegue Ripepi- piuttosto che occuparsi esclusivamente della sua campagna elettorale, dovrebbe prestare maggiore attenzione alle richieste dei cittadini che sono sempre di più sommersi da problemi frutto della sua pessima gestione del bene pubblico. Il prossimo 31 ottobre infatti, scade il termine per la presentazione delle domande di concessione demaniale marittima per finalità turistico-ricreative e l’amministrazione comunale non ha ancora stabilito un percorso univoco e certo che consenta a chi ne abbia l’interesse di progettare la propria impresa.

Il settore turistico è portante per l’economia della nostra città e l’Amministrazione Comunale dovrebbe con tutte le sue forze sostenere chi opera in questo settore contribuendo da rendere in parte un’immagine positiva della città. Purtroppo però, come in buona parte degli uffici comunali, anche quelli preposti all’operatività del PCS annegano nella più totale confusione rinviando di continuo qualsiasi decisione e scaricando come consueto la responsabilità ad altri. Essendo ormai profondamente indignato dall’andamento pessimo di questa amministrazione, ma determinato a lottare con tutte le mie forze affinchè Reggio possa risorgere dalle sue ceneri, anche su questo argomento presenterò immediatamente un’interrogazione al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale per avere delucidazione sullo stato dell’arte del PSC di Reggio Calabria. La città merita servizi e strutture che funzionino e che siano a livello di tutte le altre località turistico-balnerari. Il mio impegno sarà di seguire e fare battaglia anche su questo ennesimo fiasco”, conclude.

Valuta questo articolo