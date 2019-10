21 Ottobre 2019 12:51

Reggio Calabria: allo Sport Village di Catona si è tenuto il 1° Raduno Cani di Piccola Taglia, Salute e Bellezza a Quattro Zampe organizzato da Anna Larussa

Allo Sport Village di Catona si è tenuto il 1° Raduno Cani di Piccola Taglia – Salute e Bellezza a Quattro Zampe organizzato da Anna Larussa. Le veterinarie Antonella Ieracitano e Marianna Gala dell’ambulatorio Pio XI di Reggio Calabria, hanno relazionato sulle urgenze e prime tecniche di pronto intervento e sulla medicina interna e dermatologia. Presente anche Maria Stella Spinola, titolare della toelettatura ‘Mondo Cane’, che ha spiegato ai numerosi presenti quanto siano importanti per il benessere di un cane il bagno, il taglio delle unghie, la pulizia di occhi e orecchie e l’utilizzo di prodotti di ottima qualità. Quando necessario un valido aiuto arriva anche dall’ozonoterapia. A supportare i proprietari dei cani partecipanti alla sfilata, Daniela Spinola e Peppe Versace. Infatti a far bella mostra di sé e degli accessori messi a disposizione da ‘Mondo Cane’, sono stati numerosi Chihuahua, Maltesi, Cavalier King, Cocker, Shin Tzu, Barboncini e Razza Fantasia. Ad immortalare i pelosi in passerella il fotografo Marco Costantino. Partners dell’evento Aurora Biofarma e Yuup. L’evento si è concluso con premi per tutti i cagnolini e una cena buffet durante la quale Anna Larussa si è dichiarata ‘soddisfatta per la riuscita del raduno che auspico di replicare’. Si segnala la pagina Facebook ‘Avvocati in difesa degli animali – Larussa&Messineo che promuove la tutela dei diritti degli animali.

