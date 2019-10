Reggio Calabria: l’Accademia di Belle Arti ospita la personale di pittura digitale di Gabriele Templorini

7 Ottobre 2019 00:05

Reggio Calabria: l’Accademia di Belle Arti diretta dalla Prof.ssa Maria Daniela Maisano ospita la Personale di pittura digitale di Gabriele Templorini intitolata “Natura Umana”

L’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria diretta dalla Prof.ssa Maria Daniela Maisano ospita la Personale di pittura digitale di Gabriele Templorini, intitolata “Natura Umana” curata da Filippo e Remo Malice, il tema della mostra è il rapporto tra uomo e natura, trattato in chiave surreale e fantastica, secondo l’immaginario dell’artista. L’inaugurazione si terrà lunedì 7 ottobre alle ore 18:30, la mostra sarà presentata da Remo Malice presso Art container 019, il nuovo spazio espositivo dell’Istituzione Accademica. La mostra è visitabile con ingresso gratuito, durante gli orari di apertura dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, sarà possibile ammirare le opere dell’artista sino al 7 novembre 2019. Questo è il quinto evento organizzato da Filippo Malice e Francesco Scialò curatori dello Spazio Art Container 019, la mostra resterà aperta sabato 12 ottobre 2019, aderendo con le precedenti quattro, alla quindicesima giornata del contemporaneo, manifestazione proposta da AMACI (Associazione dei Musei di Arte Contemporanea Italiani). La GdC è una manifestazione di carattere nazionale, dedicata all’arte contemporanea, merita un’attenzione particolare per l’importante ruolo che ha dimostrato per la promozione della cultura contemporanea. La mostra sarà visitabile dal 7 ottobre al 7 novembre 2019. Orari 09/13 – 14/19 – Chiuso il sabato e la domenica.

