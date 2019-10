Reggio Calabria: il 19 Ottobre il prof. Rosaci terrà la conferenza “L’Alchimia di Jung: la Grande Opera della Psiche”

14 Ottobre 2019 11:15

Sabato 19 Ottobre alle ore 18.00, presso La Fattoria Urbana a Catona, Reggio Calabria, il prof. Domenico Rosaci terrà la conferenza “L’Alchimia di Jung: La Grande Opera della Psiche”.

L’Alchimia, la “Sacra Scienza”, tramandò all’Occidente medievale le conoscenze degli antichi sapienti, maturate nel corso di millenni in luoghi e culture differenti, dall’Egitto dei Misteri di Osiride alla Cina taoista e buddhista, dall’India dei Veda alla Grecia di Platone.

Carl Gustav Jung, straordinaria figura di scienziato capace di coniugare il materialismo scientifico con la gnosi spirituale, la studiò e l’approfondì come forse mai nessun occidentale riuscì a fare prima di lui, e comprese che negli insegnamenti alchemici c’era la migliore descrizione possibile di quella Psicologia Analitica che stava contribuendo a fondare. E così Jung riscoprì per noi la Sacra Scienza, l’unica in grado di rivelare all’uomo la propria anima e indicarle la via dello star bene.

Domenico Rosaci, professore di Informatica presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, conduce da oltre vent’anni attività di ricerca nel settore dell’Intelligenza Artificiale, oltre a pubblicare opere in campo letterario e filosofico. E’ autore dei saggi sull’esoterismo “Arcana Memoria” e “Il Labirinto del Cristo” e dei romanzi “Il Sentiero dei Folli”, “La Zingara di Metz” e “I Fiori di Tanato”, pubblicati da Falzea Editore.

