Reggina, uomini contati in difesa: si aggiunge un’altra assenza a quella di Bertoncini?

30 Ottobre 2019 17:21

Reggina, all’assenza di Bertoncini in difesa potrebbe aggiungersi un altro forfait in vista della trasferta di Potenza del prossimo weekend

La Reggina sta preparando con minuzia la trasferta di domenica in quel di Potenza. Il tecnico amaranto Mimmo Toscano sarà in tribuna a causa della squalifica e dovrà dunque affidarsi al suo secondo per quanto concerne le indicazioni dal campo. Durante questa settimana però, Toscano sta analizzando l’avversaria di turno, preparando dunque al meglio la sua squadra. Gli amaranto avranno gli uomini contati per quanto concerne la difesa, dato che all’assenza ormai di lungo corso di Bertoncini si potrebbe aggiungere anche quella di Marchi. Il difensore centrale della Reggina si è infatti fermato oggi durante la seduta d’allenamento e difficilmente sarà della partita contro il Potenza. Per la trasferta Toscano dovrebbe affidarsi ai ‘soliti’ Loiacono, Blondett e Rossi per quanto concerne la retroguardia a tre che tanta solidità ha dato agli amaranto nelle ultime uscite.

