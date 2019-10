Reggina, squalificato Mimmo Toscano: motivazioni e dettagli

29 Ottobre 2019 17:27

Mimmo Toscano non sarà in panchina durante la gara tra Reggina e Potenza che la formazione amaranto giocherà domenica in trasferta

Mimmo Toscano non sarà in panchina in vista della trasferta della sua Reggina in casa del Potenza, uno scontro al vertice che la squadra amaranto dovrà affrontare senza il proprio condottiero a bordo campo. Il giudice sportivo lo ha infatti squalificato per un turno a causa della quinta ammonizione comminata nei confronti di Toscano al termine della gara contro l’Avellino, quinta sanzione che ha portato appunto alla squalifica. Mimmo Toscano dunque sarà solo in tribuna a Potenza, ma la sua Reggina ormai è una corazzata che può certamente far bene anche senza la vicinanza del tecnico durante i 90 minuti, l’allenatore amaranto preparerà alacremente l’incontro durante la settimana di allenamenti.

