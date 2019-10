Reggina-Picerno, Toscano non toglie gli occhi dall’obiettivo: “penso già all’Avellino”

23 Ottobre 2019 23:27

Reggina-Picerno, il tecnico Mimmo Toscano è già pronto ad affrontare il prossimo ostacolo rappresentato dall’Avellino

Reggina-Picerno è finita da pochi minuti, ma il tecnico Mimmo Toscano ha già la testa alla prossima gara amaranto, quella contro l’Avellino del prossimo weekend. Il mister dei reggini è più che credibile nelle sue esternazioni, data la sua proverbiale concentrazione e preparazione minuziosa delle gare. La testa va già al prossimo impegno dunque, come rivelato in conferenza stampa da Toscano: “Fino ad ora siamo stati bravi, ma sto già pensando ad Avellino e guarderemo la graduatoria più in là”.

Un accenno alla classifica però il tecnico lo dà: “Si stanno iniziando a delineare i valori del campionato, abbiamo fatto uscire fuori il nostro potenziale. Io sto pensando già all’Avellino, che è una squadra in salute. Se avessimo fatto gol sulle occasioni prima del loro 1-0 la partita sarebbe stata diversa. Siamo stati, però, bravi a restare in partita e concludere la partita in modo straordinario”. Al fianco di Toscano in conferenza si è presentato anche l’uomo partita, il Tanque Denis: “ancora non sono al top della condizione, ma oggi è andata bene. Dopo lo schiaffo abbiamo reagito subito. Siamo riusciti ad avere pazienza e continuare con la nostra intensità che, per i rivali, è spesso difficile da sostenere”.

