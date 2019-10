Reggina-Picerno si iscrive al club delle “prime volte”: i precedenti degli ultimi anni

22 Ottobre 2019 18:09

Reggina e Picerno non si sono mai affrontate nella storia. Quella di domani sarà una prima volta. Ma nelle altre occasioni com’è andata?

Reggina-Picerno. La prima volta non si scorda mai. Per la Reggina sarebbe meglio scordarla. A quanto dicono i numeri, gli amaranto non sono mai stati troppo fortunati quando hanno trovato sulla loro strada compagini all’esordio contro la squadra di Reggio. Anche Reggina-Picerno si iscriverà al club delle prime volte. Mai nella storia le due squadre si sono affrontate. Dopo un avvio sorprendente, i lucani si trovano relegati al 16° posto, in piena zona salvezza. Le ultime gare hanno mostrato una netta flessione del Picerno. Tre sconfitte e due pareggi nelle ultime 5. La Reggina arriva da imbattuta e vorrà proseguire su questa strada davanti al pubblico del “Granillo”.

Ma com’è andata nelle altre “prime volte”?

Come dicevamo la storia non sorride agli amaranto. Negli ultimi anni sono 13 le squadre affrontate per la prima volta dalla Reggina. Il bilancio dice 3 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte. Guardando solo alle partite casalinghe i numeri sono abbastanza in equilibrio: 2 vittorie, pareggi e 3 sconfitte. Col Picerno serve la terza vittoria per rimettere davvero in parità questa particolare statistica. Questi tutti i precedenti.

2009-2010 – REGGINA-SASSUOLO 0-2 (Polenghi,Noselli)

2008-2009 – GALLIPOLI-REGGINA 2-1 (Bonazzoli, Mancini-Scaglia)

2009-2010 – REGGINA-GROSSETO 1-1 (Pagano,Pinilla)

2009-2010 – ALBINOLEFFE-REGGINA 2-0 (2 Ruopolo)

2010-2011 – REGGINA-PORTOGRUARO 1-0 (Missiroli)

2011-2012 – GUBBIO-REGGINA 1-3 (Campagnacci, 2 Ceravolo, Mendicino)

2012-2013 – REGGINA-VIRTUS LANCIANO 0-1 (Mammarella)

2012-2013 – SPEZIA-REGGINA 1-0 (Sansovini)

2014-2015 – REGGINA-LUPA ROMA 1-1 (Louzada, Raffaello)

2014-2015 – REGGINA-AVERSA NORMANNA 1-1 (Louzada, De Vena)

2014-2015 – MELFI-REGGINA 2-0 (Berardino-Tortori)

2017-2018 – REGGINA-SICULA LEONZIO 0-3 (Bollino, 2 D’Angelo)

2018-2019 – REGGINA-RIETI 3-2 (Sandomenico, Tassi, Ungaro, Gondo, Cericola)

Valuta questo articolo