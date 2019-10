Reggina-Picerno 4-1, le pagelle di StrettoWeb: il Tanque domina la scena

23 Ottobre 2019 22:34

Reggina vittoriosa sul Picerno grazie anche ad un German Denis davvero super quest’oggi, due gol ed un assist per il Tanque

La Reggina ha vinto e convinto contro il Picerno, andando a conquistare la vetta della classifica del girone C di Serie C. Una gara super quella degli amaranto, guidati da un Tanque Denis davvero eccellente questa sera dopo alcune prove un po’ in ombra. L’argentino ha segnato e fatto segnare, giocando una gara quasi perfetta di fronte ad un Granillo che lo ha eletto nuovo beniamino assieme al bomber Corazza.

Reggina-Picerno, le pagelle di StrettoWeb

Reggina (3-4-1-2)

Guarna 7: super nel primo tempo su Esposito, un’occasione che avrebbe potuto portare il Picerno avanti di due reti.

Loiacono 6: in occasione della rete di Santaniello si è fatto trovare impreparato, unica sbavatura della gara. Gasparetto: 6

Blondett 7: Bertoncini è stato quasi dimenticato in questa fase, il centrale ex Cosenza si è dimostrato una certezza assoluta.

Rossi 7: preciso e pulito come spesso gli sta accadendo, grande prova la sua.

Garufo 7: una freccia sulla corsia destra che non smette mai di dare supporto. Il suo primo tempo è stato super, un po’ calato alla distanza.

Bianchi 6,5: parso un po’ stanco, ma prestazione comunque ottima per il centrocampista. Salandria: 6,5.

De Rose 7: è tornato a prendere le redini del centrocampo amaranto dopo la squalifica, super in entrambe le fasi.

Rolando 6,5: bello il gol del 2-1 siglato dall’esterno che sino a quel momento era stato silente.

Bellomo 7,5: superbo oggi, ha dato dimostrazione d’essere un calciatore d’altra categoria, con la palla al piede crea gioco e sorprende la difesa del Picerno con le sue giocate. Paolucci: 6

Denis 8: il suo primo gol era atteso da tempo dal tifo amaranto, oggi è arrivato ed è stato molto importante per raddrizzare una gara iniziata male. Nel secondo tempo il Tanque ha incrementato il proprio bottino personale, l’assist è stata la ciliegina sulla torta. Doumbia 6.

Corazza 7: segna sempre, impossibile non lodare questo ragazzo che ci mette l’anima e riesce a giocare indifferentemente da prima e seconda punta con lo stesso profitto. Reginaldo: 6

A disposizione: Farroni, Lofaro, Bresciani, Gasparetto, Marchi, Rubin, De Francesco, Paolucci, Rivas, Salandria, Doumbia, Reginaldo. Allenatore: Toscano.

AZ Picerno (3-5-2): Cavagnaro; Priola, Fontana, Bertolo; Fiumara, Langone, Pitarresi, Vrdoljak, Vanacore; Esposito, Santaniello. A disposizione: Fusco, Caidi, Lorenzini, Calamai, Guerra, Melli, Soldati, Sambou, Calabrese, Nappello, Ruggieri, Sparacello. Allenatore: Giacomarro.

Arbitro: Gianpiero Miele di Nola (Claudio Barone di Roma 1 e Mattia Politi di Lecce).

