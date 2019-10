Reggina-Picerno, il pubblico del Granillo risponde in massa anche nel turno infrasettimanale

23 Ottobre 2019 11:19

Reggina, la gara contro il Picerno andrà in scena questa sera al Granillo, i tifosi amaranto risponderanno in massa nonostante il turno infrasettimanale

La Reggina è pronta a tornare in campo. Dopo il primo successo esterno della stagione, ottenuto in quel di Monopoli, la squadra di Mimmo Toscano tornerà a giocare di fronte al proprio pubblico questa sera contro il Picerno. Nonostante il turno infrasettimanale ed il blasone non certo elevato dell’avversaria odierna, il pubblico del Granillo risponderà ancora una volta presente alla chiamata amaranto. Non ci saranno i numeri superlativi del derby contro il Catanzaro, ma anche questa sera allo stadio ci sarà il pubblico delle grandi occasioni tenendo conto che si tratta di una gara di Serie C.

Questa sera al Granillo si potrebbero infatti raggiungere le 10.000 presenze, un numero ottimo dato quanto detto e data anche la concomitanza con la Champions League che sappiamo bene attiri molti tifosi davanti alla tv. Oltre ai 5.100 abbonati, sono già stati venduti 2.500 tagliandi per l’incontro col Picerno, ma la sensazione è che nella giornata di oggi tale numero salirà ulteriormente sino ad arrivare a 10.000 presenze totali al Granillo.

