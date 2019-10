Reggina-Picerno, le formazioni ufficiali: ancora Denis-Corazza

23 Ottobre 2019 19:48

Reggina-Picerno, le formazioni ufficiali dell’incontro che andrà in scena tra pochi minuti al Granillo di Reggio Calabria

Tra pochi minuti, nello splendido scenario dello stadio Granillo di Reggio Calabria, andrà in scena Reggina-Picerno, gara valida per l’undicesima giornata di campionato di Serie C. Il girone C è sempre più avvincente dopo lo scorso weekend, con la formazione amaranto che tenterà il tutto per tutto per restare nel treno di testa in classifica. Il tecnico Mimo Toscano ha preparato in maniera attenta la gara nei pochi giorni disponibili dopo la trasferta di Monopoli, senza sottovalutare minimamente il Picerno, squadra che ha già conquistato 10 punti in questo avvio di stagione. Dunque tutto pronto per la gara del Granillo, ecco le formazioni ufficiali delle due squadre.

Reggina-Picerno, le formazioni ufficiali

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Blondett, Rossi; Garufo, Bianchi, De Rose, Rolando; Bellomo; Denis, Corazza. A disposizione: Farroni, Lofaro, Bresciani, Gasparetto, Marchi, Rubin, De Francesco, Paolucci, Rivas, Salandria, Doumbia, Reginaldo. Allenatore: Toscano.

AZ Picerno (3-5-2): Cavagnaro; Priola, Fontana, Bertolo; Fiumara, Langone, Pitarresi, Vrdoljak, Vanacore; Esposito, Santaniello. A disposizione: Fusco, Caidi, Lorenzini, Calamai, Guerra, Melli, Soldati, Sambou, Calabrese, Nappello, Ruggieri, Sparacello. Allenatore: Giacomarro.

Arbitro: Gianpiero Miele di Nola (Claudio Barone di Roma 1 e Mattia Politi di Lecce).

Valuta questo articolo