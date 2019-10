Reggina-Picerno, la diretta LIVE: tutto pronto al Granillo

23 Ottobre 2019 20:08

La Reggina di Mimmo Toscano affronta questa sera il Picerno, il Granillo ha nuovamente risposto presente alla chiamata del tecnico

Reggina pronta a stupire ancora. Questa sera al Granillo arriva il Picerno, squadra con 10 punti in classifica ed assolutamente da non sottovalutare. Mimmo Toscano, tecnico amaranto, lo sa bene ed ha insistito su questo tasto nei giorni successivi al successo di Monopoli. Guai ad abbassare la guardia dunque, questo il mantra del tecnico della Reggina che vuole proseguire nel percorso intrapreso nelle scorse settimane, vale a dire quello che ha portato la formazione amaranto ad essere imbattuta in campionato ed in piena corsa per la vetta della graduatoria del girone C.

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Blondett, Rossi; Garufo, Bianchi, De Rose, Rolando; Bellomo; Denis, Corazza. A disposizione: Farroni, Lofaro, Bresciani, Gasparetto, Marchi, Rubin, De Francesco, Paolucci, Rivas, Salandria, Doumbia, Reginaldo. Allenatore: Toscano.

AZ Picerno (3-5-2): Cavagnaro; Priola, Fontana, Bertolo; Fiumara, Langone, Pitarresi, Vrdoljak, Vanacore; Esposito, Santaniello. A disposizione: Fusco, Caidi, Lorenzini, Calamai, Guerra, Melli, Soldati, Sambou, Calabrese, Nappello, Ruggieri, Sparacello. Allenatore: Giacomarro.

Arbitro: Gianpiero Miele di Nola (Claudio Barone di Roma 1 e Mattia Politi di Lecce).

Reggina-Picerno, la diretta LIVE

Corazza prova subito a far male al Picerno, con un colpo di testa da dentro l’area di rigore che impensierisce Cavagnaro ma finisce a lato.

Amaranto subito pericolosi con un’incursione di Bianchi sulla corsia destra, il suo cross è però lievemente lungo.

La Reggina inizia con una marcia in più l’incontro, quella data dalla frenata contemporanea di Potenza e Ternana, una buona notizia in chiave classifica per gli amaranto.

Valuta questo articolo