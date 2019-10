Reggina-Picerno, i convocati di Toscano: out Bertoncini

22 Ottobre 2019 15:31

Bertoncini non prenderà parte alla gara della Reggina contro il Picerno di domani sera allo stadio Granillo, assente anche lo squalificato Sounas

La Reggina ha reso noti i convocati in vista della gara di domani contro il Picerno. Il tecnico Toscano dovrà fare a meno come noto di Sounas, squalificato dopo il rosso di Monopoli. Assente anche Bertoncini. “Il tecnico Domenico Toscano ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la 11ª giornata del campionato di serie C girone C tra la Reggina e l’AZ Picerno prevista per domani 23 ottobre 2019 alle ore 20:45.

La lista dei 23 convocati: Portieri: Farroni, Guarna, Lofaro

Difensori: Blondett, Bresciani, Garufo, Gasparetto, Loiacono, Marchi, Rolando, Rossi, Rubin

Centrocampisti: Bianchi, De Francesco, De Rose, Paolucci, Rivas, Salandria

Attaccanti: Bellomo, Corazza, Denis, Doumbia, Reginaldo“.

