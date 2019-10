Dalla Reggina alla Nazionale: prosegue il sogno di Di Lorenzo, l’ex amaranto convocato da Mancini

4 Ottobre 2019 21:44

Il ct dell’Italia ha diramato la lista dei 27 per il doppio impegno delle qualificazioni all’Europeo 2020 contro Grecia e Liechtenstein. Il calciatore del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ex della Reggina, è alla prima chiamata in Nazionale

La Reggina negli anni passati ha prodotto tanti calciatori d’alto livello dal proprio vivaio, cresciuti al Sant’Agata. Uno di questi è Giovanni Di Lorenzo, il quale, dopo il fallimento amaranto, ha vissuto buone annate ad Empoli per poi sbarcare quest’anno a Napoli. Giovanni si è imposto: Ancelotti gli sta dando fiducia e di conseguenza anche il Ct Roberto Mancini ha notato la sua abnegazione e maturità. È Di Lorenzo, infatti, l’unica novità tra i 27 calciatori convocati dal commissario tecnico della Nazionale italiana per le gare con Grecia e Liechtenstein, valide per le qualificazioni a Euro 2020. Gli azzurri si raduneranno lunedì presso il Centro Tecnico Federale e nel pomeriggio sosterranno la prima seduta di allenamento a cui l’ex amaranto ovviamente parteciperà.

Reggina: del vivaio degli amaranto Di Lorenzo è il terzo “figlio del Sant’Agata” a sbarcare in Nazionale

Giovanni Di Lorenzo è il terzo “prodotto” del Sant’Agata ad essere convocato in Nazionale. Il primo fu il Campione del Mondo del 2006, Simone Perrotta, il quale, cresciuto nella Reggina, ha intrapreso una carriera fantastica tra Juventus, Bari, Chievo Verona e Roma. Il secondo fu Giandomenico Mesto, che ebbe la sua esperienza con l’Italia nella gestione di Marcello Lippi, collezionando tre presenze.

Reggina: altri giocatori amaranto convocati in Nazionale ma non provenivano dal Sant’Agata

Anche altri giocatori che sono passati dalla Reggina sono stati “chiamati” in Nazionale, anche se non provenivano dal settore giovanile degli amaranto. Come non ricordare Andrea Pirlo, grande centrocampista e tra gli eroi di Berlino. Anche Baronio e Brienza hanno fatto alcune esperienze in Nazionale e sono passati da Reggio Calabria.

ECCO I CONVOCATI DI MISTER MANCINI:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Pierluigi Gollini (Atalanta), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino).

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Danilo D’Ambrosio (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Roma), Alessio Romagnoli (Milan), Leonardo Spinazzola (Roma).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Federico Bernardeschi (Juventus), Bryan Cristante (Roma), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain). Nicolò Zaniolo (Roma).

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shangai Shenhua), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli).

