6 Ottobre 2019 22:00

Reggina, nuovo tweet del Presidente Luca Gallo: “ringrazio tutti di cuore per gli auguri di compleanno. Per il resto con orgoglio dico: 8 giornate di campionato e nessuno ha battuto gli amaranto… punto”

Dopo l’amaro pareggio di Pagani, il presidente della Reggina, Luca Gallo, in un tweet si dice “orgoglioso: in 8 giornate di campionato nessuno ci ha battuto”. Il proprietario amaranto, inoltre, ringrazia “tutti di cuore per gli auguri di compleanno”. Intanto, la prossima settimana, la squadra di Toscano torna a giocare al Granillo di Reggio Calabria nel derby contro il Catanzaro.





