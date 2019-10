Reggina, l’intermediario di Mastour a StrettoWeb: “vuole dimostrare di essere un calciatore vero, Toscano è come Gattuso”

23 Ottobre 2019 12:08

La Reggina ha piazzato l’ennesimo colpo di mercato con l’arrivo di Hachim Mastour, le indicazioni ai microfoni di StrettoWeb dell’intermediario che si è occupato dell’operazione

La Reggina si prepara per la sfida di campionato contro il Picerno con la squadra di Mimmo Toscano che non ha intenzione di fermarsi, l’obiettivo è quello di conquistare la vetta della classifica nel minor tempo possibile. Gli amaranto sono ancora imbattuti in campionato e stanno attraversando un ottimo momento tanto che in città cresce sempre più l’entusiasmo soprattutto dopo le ultime due vittorie consecutive contro Catanzaro in casa e Monopoli in trasferta. La Reggina è una società ambiziosa che punta alla promozione in Serie B, la dirigenza si è mossa bene sul calciomercato, nelle ultime ore è stato piazzato un colpo importante non solo in prospettiva ma anche per il presente. Stiamo parlando di Hachim Mastour, talento ex Milan che adesso ha intenzione di dimostrare finalmente tutto il suo valore. Il calciatore si è rivolto alla B.F.P. Sport & Management per trovare una squadra all’altezza, poi è arrivata la Reggina. L’operazione è stata portata avanti anche dagli avvocati Domenico Beraldi e Fabio Ferrari, abbiamo contattato quest’ultimo che ha rilasciato interessanti dichiarazioni ai microfoni di StrettoWeb.

Il calciatore ha subito deciso di sposare il progetto Reggina, una piazza in grado di lanciarlo definitivamente nel calcio che conta: “Mastour era svincolato e si è rivolto a noi per trovare una squadra importante in grado di fargli fare il salto di qualità, sono arrivate tantissime offerte sia dall’Italia che dall’estero, la più stuzzicante però è stata quella della Reggina, non quella maggiormente vantaggiosa dal punto di vista economico ma sicuramente quella con il miglior progetto ed il calciatore non ha mai avuto dubbi”. L’ex Milan ha bisogno però di un pò di tempo per ritrovare la migliore condizione fisica, poi potrà veramente dare una grossa mano alla squadra: “tecnicamente lo conoscono tutti e non ha bisogno di grosse presentazioni, siamo stati bombardati di offerte. E’ stato subito caricato di responsabilità già da ragazzino, non ha potuto intraprendere il percorso di crescita, è stato subito dipinto come il nuovo Messi. Si tratta di un calciatore che predilige il calcio propositivo, di palleggio, può fare veramente bene a Reggio perchè ci sono calciatori molto forti nel reparto avanzato come Bellomo, Corazza, Reginaldo e Denis. Fisicamente sta bene però non ha fatto la preparazione, si è allenato da solo e dovrà essere inserito in squadra gradualmente”.

Dopo alcune esperienze altalenanti il calciatore avrà l’occasione di ‘esplodere’ definitivamente in una piazza come Reggio: “Mastour adesso vuole dimostrare di essere un calciatore vero, uno in grado di fare la differenza ed essere considerato importante. La città di Reggio regala grande passione, il calciatore può fare innamorare una città intera con le sue giocate, ci ha sorpreso per la sua umiltà, l’intenzione è sempre stata quella di trovare una squadra ambiziosa in Italia, per questo ha subito accettato la Reggina”. In panchina troverà un allenatore ‘tosto’ come Mimmo Toscano: “abbiamo valutato anche questo prima di prendere una decisione definitiva, si trovò molto bene con un allenatore come Gennaro Gattuso, si tratta di tecnici molto simili, schietti, sinceri. Toscano è il tecnico perfetto per far crescere Mastour”. Infine un parare sulla città di Reggio Calabria e sull’ambiente: “noi la conosciamo poco, il ragazzo però ci ha subito detto che si trova bene, è rimasto molto colpito dal centro sportivo. Stiamo lavorando anche sull’immagine del ragazzo, è stato dipinto come un calciatore che fa le bizze, non è assolutamente vero, E’ un calciatore che ha bisogno di essere coccolato e di sentire l’affetto della gente”.

