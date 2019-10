Reggina tra le grandi d’Europa: 6 big imbattute, amaranto nel gotha del calcio a braccetto con la Juventus

28 Ottobre 2019 17:06

Reggina da urlo in questa prima fase della stagione, la squadra di Mimmo Toscano è ancora imbattuta in campionato ed è in vetta al girone C di Serie C

La Reggina di Mimmo Toscano ha vinto anche ieri sul campo dell’Avellino, al termine di una battaglia che ha portato con sé non poche polemiche. La formazione amaranto è riuscita dunque a mantenere il proprio primato in classifica, proseguendo nella striscia di imbattibilità che ha portato il club agli onori delle cronache. La reggina non è infatti la sola a non aver mai perso in campionato in questo avvio di annata ed è in dolcissima compagnia dato che in questa speciale classifica figurano squadre d’altissimo profilo.

9 partite senza sconfitte ma con soli 17 punti in classifica per il Wolfsburg che in Bundesliga ha pareggiato ben 5 incontri in questo avvio. Stesso numero di incontri senza sconfitte per la Juventus, che però ha al proprio attivo 23 punti in classifica ed il primato in Serie A. 10 gare senza perdere e 28 punti in Premier League per il Liverpool, superato solo dall’Ajax che è giunto al momento a 29 punti dopo 11 incontri da imbattuta. La Reggina dal canto suo è la squadra con la striscia più lunga, ben 12 incontri senza perdere, anche se i punti in classifica sono 28, uno in meno dei Lancieri olandesi. Qual è la sesta squadra? Il piccolo Marbella, club spagnolo che non ha mai perso nelle prime 10 gare dell’equivalente spagnola della nostra Serie C. L’obiettivo amaranto adesso è certamente quello di mantenere la testa del girone C di Serie C, ma anche di superare il record di imbattibilità del club di 13 incontri senza sconfitte, record che dura dal lontano 1983/1984 durante una storica stagione in serie C2.

