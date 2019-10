Reggina, inizio di stagione super: nel “gotha” delle imbattute assieme alla Juventus

14 Ottobre 2019 15:26

Reggina da urlo in questo avvio di stagione, spinta dal capocannoniere Corazza la formazione amaranto non ha ancora perso un incontro

La Reggina ha iniziato la stagione con le marce alte ingranate. La squadra guidata dal tecnico Mimmo Toscano, ha piazzato una serie di risultati utili davvero super, risultando l’unica squadra imbattuta del girone C di Serie C. Andando a spulciare le statistiche di tutti i campionati professionistici italiani, non si tratta però dell’unico club con questo particolare record, la Reggina è in ottima compagnia parlando di “imbattute” in questo avvio di stagione.

Sono infatti ben 4 le squadre che non hanno ancora assaporato il gusto amaro della sconfitta. Oltre alla truppa di Toscano, in Serie C c’è anche la Reggio Audace a quota zero nella casella sconfitte. La squadra di Reggio Emilia ha lo stesso score della Reggina, con 5 vittorie e 4 pareggi all’attivo per un totale di 19 punti messi a segno. Le altre due squadre imbattute in campionato competono in categorie superiori. 4 vittorie e 3 pareggi per il Benevento, capoclassifica in Serie B, per quanto concerne la Serie A invece è la Juventus ad essere l’unico club senza sconfitte, con ben 6 vittorie in 7 gare giocate dalla formazione di Maurizio Sarri che è partita alla grande in campionato. Va detto però che Benevento e Juventus hanno giocato due gare in meno rispetto alle due “Reggio”, dunque un valore aggiunto in più per l’impresa sinora messa a segno dagli amaranto. Anche rispetto alla Reggio Audace la Reggina ha un quid in più, si tratta del distacco dalla vetta. Solo un punto separa infatti i reggini dal Potenza, la formazione di Reggio Emilia invece dista tre lunghezze dal Padova che si trova a quota 22 punti.

