23 Ottobre 2019 23:15

Tutti pazzi per la Reggina di Mimmo Toscano, imbattuta ed in vetta alla classifica del girone C di Serie C dopo 11 gare

La Reggina ha vinto in casa contro il Picerno, conquistando tre punti importantissimi che la proiettano in vetta alla classifica anche grazie ai passi falsi di Ternana e Potenza. La squadra di Toscano, dopo il 4-1 rifilato al Picerno questa sera, si è recata sotto la curva per la consueta festa post gara. I calciatori hanno accolto sul prato anche le famiglie, sintomo di quanto questo gruppo sia unito e carico in vista di una stagione che può riservare grandi soddisfazioni.

Guarda il VIDEO della festa -> Il Granillo fa festa dopo il successo della Reggina per 4-1 sul Picerno

