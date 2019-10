Reggina-Catanzaro, Toscano svela: “tutto merito della mossa del mio vice”

12 Ottobre 2019 23:38

Mimmo Toscano ha parlato della decisione di inserire Denis non in luogo di Corazza nel finale di Reggina-Catanzaro

Reggina-Catanzaro è terminata con la vittoria della squadra padrona di casa, che al Granillo ha vinto per 1-0 il derby calabrese. Presentatosi in conferenza stampa dopo l’incontro, il tecnico reggino Mimmo Toscano, ha svelato un retroscena relativo alle scelte che hanno portato alla vittoria dell’incontro, dando i meriti del tutto al suo vice: “Faccio i complimenti al mio vice, mi ha consigliato dieci contro dieci di passare al 4-2-3, abbiamo rischiato e ci è andata bene. Mi fido totalmente di lui, lo conosco da 20 anni e non ho avuto dubbi a seguire il suo suggerimento“. Insomma, l’audace mossa di tentare il tutto per tutto per vincere l’incontro è stata senz’altro una trovata geniale, che ha portato la Reggina ad alzare il baricentro e trovare la rete grazie al solito Corazza. Chapeau a Toscano che ha deciso di lodare pubblicamente il vero fautore della scelta,

Valuta questo articolo