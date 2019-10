Reggina-Catanzaro, parte la prevendita: prezzi e dettagli in vista del derby

9 Ottobre 2019 10:15

Reggina-Catanzaro si giocherà sabato sera allo stadio Granillo ed i tifosi amaranto sembrano essere carichi in vista dell’appuntamento con il sentitissimo derby

La Reggina comunica che è aperta la prevendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso allo stadio “Oreste Granillo“ di Reggio Calabria relativo la gara di campionato tra la compagine amaranto e il Catanzaro, prevista per sabato 12 ottobre alle ore 20.45. Il tagliando di accesso allo stadio potrà essere acquistato online su vivaticket.it e a REGGIO CALABRIA presso:

TICKETING OFFICIAL REGGINA

Indirizzo: Piazza Duomo – Reggio Calabria

Telefono: 0965/1888789

TABACCHERIA MEDURI ANDREA

Indirizzo: Via Stadio a Monte, 25 – Reggio Calabria

Telefono: 0965/ 51324.

Orari: Lun/Sab 7:00/13:30 – 15:00/20:30 | Dom 8:00/13:00

EASYTRAVEL

Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele II, 89 Bagnara Calabra,

Telefono: 371 3279655

Orari: Lun/Sab 9:00/20:00

BART CAFE’

Indirizzo: Corso Garibaldi, 325 Reggio Calabria

Telefono: +39 0965 332908

Orari: Lun/Dom 0:00/24:00

BCENTERS

Indirizzo: Via Sbarre Centrali, 324 Reggio Calabria

Orari: Lun 14:30/20:15 | Mar/Ven 09:30/12:40 – 15:00/20:15 | Sab/Dom 09:30/20:15

SISAL MATCH POINT CATONA

Indirizzo: Via Nazionale Catona 177

Telefono: 0965/304888

Orari: Lun/Ven 9:00/13.00 – 15:00/20:30 | Sab/Dom 9:00/20:30

GOLD BET

Indirizzo: Viale Aldo Moro, 99 Reggio Calabria

GOLD BET

Indirizzo: Via Amm. Curzon, 10 Villa San Giovanni

TREKS

Indirizzo: Viale Larussa, 87 Villa San Giovanni

IL TABACCHINO DELLO STRETTO

Indirizzo: Viale Larussa, 2/4 Villa San Giovanni

Orari: Lun/Sab 6:00/21.00 – Dom 7:00/13

INTERNET POINT PVR FIREBET

Indirizzo: Via Nicola Furnari, 38

Cell. 392/3173318

Per l’acquisto del biglietto è obbligatorio esibire il documento d’identità a cui va intestato il tagliando.

COSTO DEI BIGLIETTI STAGIONE 2019/20 PIU’ DIRITTI DI PREVENDITA PARI AL 10% DEL COSTO DEL TAGLIANDO A PARTIRE DA € 1.50:

Settore Intero Under 14 Curva Sud 10,00 € 6,00 € Tribuna Est 15,00 € 10,00 € Tribuna Ovest 20,00 € 15,00 € Sostenitori 50,00 € 30,00 €

La vendita dei tagliandi ai supporters del Catanzaro è riservato solo ed esclusivamente nel settore ospiti, 1.122 posti disponibili. Come da disposizioni ministeriali, sarà possibile acquistare il tagliando d’ingresso allo stadio fino alle ore 19:00 di venerdì 11/10/2019. La vendita dei biglietti per i residenti nella provincia di Catanzaro ai soli possessori di tessera di fidelizzazione della US Catanzaro 1929. Il tagliando d’ingresso allo stadio potrà essere acquistato senza restrizioni al prezzo di 10 euro (più diritti di prevendita) del circuito Vivatickets. I tifosi del Catanzaro potranno parcheggiare auto e pullman in via Mercalli nell’apposito spazio riservato.

