Reggina-Catanzaro, il punto del dg Gianni su orario e prevendita dei biglietti

8 Ottobre 2019 16:15

Reggina-Catanzaro è alle porte, il club amaranto si sta preparando ad accogliere il proprio popolo al Granillo in vista del derby di sabato sera

Il dg della Reggina, Andrea Gianni, ha parlato dell’inizio di stagione amaranto e delle prossime sfide ai microfoni della tv ufficiale del club. “Non guardo la classifica. Sono soddisfatto di quello che la squadra sta facendo e di ciò che la società sta programmando. Ci sono due tipi di conduzione societaria: quella che programma bimestralmente e annualmente, mentre quella della squadra va vissuta settimana per settimana. I numeri dicono che la Reggina è tra le squadre più seguite, se non le più seguite. Ho avuto contezza di quanto fosse diffusa la passione per i colori amaranto quando ho ricevuto una telefonata da un mio collega romano che non sentivo da tanti anni e mi diceva che il suo dominus, avvocato importantissimo di Roma, era tifoso della Reggina e aveva bisogno di una maglia. Lì ho capito che passione c’è. Sta a noi accenderla e tenerla viva”.

Queste le parole di Gianni, il quale ha anche analizzato il prossimo incontro della Reggina, vale a dire il derby contro il Catanzaro, gara per la quale l’attesa è spasmodica: “La Reggina è la squadra di serie C più seguita in giro per il mondo e per noi è un onore. A breve inizierà il lavoro del GOS per avere successivamente l’ok alla prevendita, l’orario è quello delle 20.45 e non credo ci saranno novità”.

