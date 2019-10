Reggina-Catanzaro, un Granillo da sballo batte di nuovo il record: mai così tanti spettatori dai playoff di B col Novara nel 2011 [DATI UFFICIALI]

12 Ottobre 2019 21:51

Reggina-Catanzaro, cornice da pubblico da serie A: nuovo record storico da otto anni sugli spalti del Granillo, i dati ufficiali

Record su record al Granillo di Reggio Calabria per la Reggina di Mimmo Toscano che sta facendo impazzire i tifosi amaranto: lo stadio calabrese è tornato la bolgia dei tempi della serie A per trascinare la squadra nella lotta per la promozione in serie B dopo 5 anni d’inferno. Stasera nel derby tutto calabrese contro il Catanzaro, sugli spalti del Granillo ci sono 15.819 spettatori: per trovarne di più bisogna tornare indietro di oltre otto anni, fino al playoff di serie B contro il Novara (2 giugno 2011) quando i tifosi presenti erano 18.387. Ma c’era in palio il ritorno in serie A.

Negli ultimi anni i due precedenti record erano i 14.713 del 23 agosto 2013 (Reggina-Bari, partita inaugurale di serie B con la festa del Centenario amaranto) e i 13.959 del primo turno dei playoff di serie C della scorsa stagione con il Monopoli (13 maggio 2019).

Quest’anno, invece, la squadra amaranto sta battendo ogni record nelle prime partite iniziali della stagione. Dopo gli oltre 12.000 spettatori che hanno gremito lo stadio con il Catania, stasera ben 15.819 presenze con 5.001 abbonati e 10.818 paganti, di cui 929 ospiti per un incasso eccezionale di 186.348 euro.

E’ inoltre il Reggina-Catanzaro con più spettatori della storia del calcio.

Le statistiche del pubblico stagionale al Granillo aggiornate:

Reggina-Cavese 8.100 per un incasso di € 80.204,64

per un incasso di Reggina-Bisceglie 9.018 per un incasso di € 90.679,28

per un incasso di Reggina-Vibonese 8.869 per un incasso di € 85.245,62

per un incasso di Reggina-Catania 12.147 per un incasso di € 130.740,13

per un incasso di Reggina-Catanzaro 15.819 per un incasso di € 186.348

Valuta questo articolo