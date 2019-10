Reggina-Catanzaro, le formazioni ufficiali: ancora Corazza con Reginaldo

12 Ottobre 2019 19:44

Reggina-Catanzaro, tutto pronto per il derby calabrese che aprirà la giornata di Serie C in questo sabato sera dalle mille emozioni

Reggina-Catanzaro è il match d’apertura della nona giornata del campionato di Serie C, un derby sentitissimo quello che sta per andare in scena allo stadio Granillo di Reggio Calabria. Le due tifoserie infatti, dopo anni di amicizia, sono diventate rivali acerrime nelle ultime annate e dunque si può dire che la sfida sia molto calda, in pieno stile derby. Tutto pronto dunque per l’incontro, con i due tecnici che hanno reso note le formazioni ufficiali della gara di questa sera.

Reggina-Catanzaro, le formazioni ufficiali

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Blondett, Rossi; Rolando, Bianchi, De Rose, Bresciani; Bellomo; Reginaldo, Corazza. A disposizione: Farroni, Lofaro, Garufo, Gasparetto, Marchi, Rubin, De Francesco, Paolucci, Salandria, Sounas, Denis, Doumbia. Allenatore: Toscano.

Catanzaro (3-4-3): Di Gennaro; Celiento, Martinelli, Quaranta; Statella, Maita, Casoli, Nicoletti; Kanoute, Bianchimano, Fischnaller. A disposizione: Mittica, Favalli, Figliomeni, Pinna, Riggio, Risolo, Tascone, Bayeye, Cali, Di Livio, Nicastro. Allenatore: Auteri.

Arbitro: Daniele Paterna di Teramo (Marco Ceccon di Lovere e Cosimo Cataldo di Bergamo).

