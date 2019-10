La Reggina continua a volare in campionato, risultando ad oggi l’unica squadra imbattuta del girone C di Serie C. La società del presidente Gallo però, non intende fermarsi in fatto di mercato e si appresta a piazzare un uovo colpo in entrata. Il fantasista Hachim Mastour è infatti ad un passo dalla firma cin il club amaranto. L’ex talentino delle giovanili del Milan non è mai riuscito a sfondare nel grande calcio, ma adesso avrà una nuova chance per mettersi in luce in riva allo Stretto.