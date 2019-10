Percepiva il Reddito di Cittadinanza e spacciava droga con la porsche, uomo arrestato in Sicilia

29 Ottobre 2019 11:35

Scoperto dalla Guardia di Finanza un nuovo “furbetto” del Reddito di Cittadinanza: spacciava droga con la porsche, uomo arrestato a Siracusa

Scoperto dalla Guardia di Finanza un nuovo “furbetto” del Reddito di Cittadinanza. E’ accaduto a Siracusa dove i finanzieri del Comando Provinciale hanno recentemente concluso un’indagine in materia di sostanze stupefacenti. Il “furbetto” è stato fermato a bordo di un’autovettura di lusso Porsche Macan di sua proprietà. Durante la perquisizione è stato rinvenuta una grossa somma di denaro contante, priva di giustificazione, con il sospetto che il soggetto fosse dedito a traffici illeciti ha consentito di far scattare la perquisizione anche nell’abitazione del 41enne. Nel corso delle operazioni sono state rinvenute 327 dosi di cocaina, nonché più di 1.000 euro in contanti, anch’essi sottoposti a sequestro poiché ritenuti provento dell’attività illecita. L’uomo è stato, quindi, arrestato.

